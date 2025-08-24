Виробництво зброї в Україні - Зеленський показав розробки

Зеленський показав прем’єру Канади новітню зброю ЗСУ — відео
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який вперше приїхав до України, оцінив новітні українські розробки у сфері оборони. Це зброя й техніка, які створюються в Україні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який і показав Карні відповідне озброєння.
Зеленський зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів
Глава держави подякував усім, хто залучений до створення новітніх розробок.
"Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", — зазначив він.
Також Зеленський повідомив, що зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України у День Незалежності.
"Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи", — йдеться в повідомленні.
Президент подякував за підтримку й готовність працювати далі заради безпеки наших країни.
Зазначимо, що сьогодні до Києва прибули міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, а також міністр у справах ветеранів Великої Британії.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський анонсував масове виробництво ракети "Фламінго".
ЗМІ навіть опублікували унікальні кадри з підприємства, де виготовляють "Фламінго".
В ефірі Вечір.LIVE експерт розповів, куди Україна може дістати ракетою "Фламінго".
