Головна Новини дня Зеленський показав прем’єру Канади новітню зброю ЗСУ — відео

Зеленський показав прем’єру Канади новітню зброю ЗСУ — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 21:01
Виробництво зброї в Україні - Зеленський показав розробки
Марк Карні та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який вперше приїхав до України, оцінив новітні українські розробки у сфері оборони. Це зброя й техніка, які створюються в Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який і показав Карні відповідне озброєння.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів

Глава держави подякував усім, хто залучений до створення новітніх розробок.

"Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо", — зазначив він.
 
Також Зеленський повідомив, що зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до України у День Незалежності.

"Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи", — йдеться в повідомленні.

Президент подякував за підтримку й готовність працювати далі заради безпеки наших країни.

Зазначимо, що сьогодні до Києва прибули міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, а також міністр у справах ветеранів Великої Британії.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський анонсував масове виробництво ракети "Фламінго".

ЗМІ навіть опублікували унікальні кадри з підприємства, де виготовляють "Фламінго".

В ефірі Вечір.LIVE експерт розповів, куди Україна може дістати ракетою "Фламінго".

Володимир Зеленський Міністерство оборони війна в Україні виробництво міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
