Головна Новини дня Куди Україна може дістати ракетою "Фламінго" — експерт пояснив

Куди Україна може дістати ракетою "Фламінго" — експерт пояснив

Дата публікації: 21 серпня 2025 22:51
Ракета Фламінго - що відомо про дальність
Ракета "Фламінго". Фото: АР

Українська ракета "Фламінго" дальністю 3 тис. кілометрів здатна тримати під ударом 90% військово-промислового комплексу РФ. У такому випадку не потрібно буде запитувати у когось дозволу, чи можна бити по ключових об’єктах у Росії.

Про це заявив авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Вечір.LIVE.

Які об’єкти Україна може атакувати ракетою "Фламінго"?

Зокрема, під ударом можуть опинитися завод у Воткінську, де планують виробництво ракет "Орєшнік", а також два підприємства, що випускають "Шахеди".

"Наприклад, Воткінськ, де росіяни планують випускати ракети "Орєшнік", наші ракети зможуть заходити з тилу, зі сходу, тобто максимально обходити ППО. А ще ближче знаходяться підприємства, які випускають "Шахеди", це всього два підприємства. Якщо ми зможемо ракетними ударами їх знищити, то проблема "Шахедів" буде вирішена", — каже він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував масове виробництво ракети "Фламінго".

Також ми публікували унікальні кадри з підприємства, де виготовляють "Фламінго".

ракета війна в Україні виробництво Росія Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
