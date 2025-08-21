Ракета Фламинго - что известно о дальности

Ракета "Фламинго". Фото: АР

Украинская ракета "Фламинго" дальностью 3 тыс. километров способна держать под ударом 90% военно-промышленного комплекса РФ. В таком случае не нужно будет спрашивать у кого-то разрешения, можно ли бить по ключевым объектам в России.

Об этом заявил авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Вечер.LIVE.

Какие объекты Украина может атаковать ракетой "Фламинго"?

В частности, под ударом могут оказаться завод в Воткинске, где планируют производство ракет "Орешник", а также два предприятия, выпускающие "Шахеды".

"Например, Воткинск, где россияне планируют выпускать ракеты "Орешник", наши ракеты смогут заходить с тыла, с востока, то есть максимально обходить ПВО. А еще ближе находятся предприятия, которые выпускают "Шахеды", это всего два предприятия. Если мы сможем ракетными ударами их уничтожить, то проблема "Шахедов" будет решена", — говорит он.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго".

Также мы публиковали уникальные кадры с предприятия, где изготавливают "Фламинго".