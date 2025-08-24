Производство оружия в Украине - Зеленский показал разработки

Марк Карни и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Премьер-министр Канады Марк Карни, который впервые приехал в Украину, оценил новейшие украинские разработки в сфере обороны. Это оружие и техника, которые создаются в Украине.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который и показал Карни соответствующее вооружение.

Глава государства поблагодарил всех, кто вовлечен в создание новейших разработок.

"Мы развиваем собственное производство, и это важно", — отметил он.



Также Зеленский сообщил, что встретился с министрами обороны стран-партнеров, которые приехали в Украину в День Независимости.

"Это большой знак солидарности с нашими воинами и со всем украинским народом. Говорили о важности развития оборонной промышленности Украины, о сотрудничестве в различных форматах и о гарантиях безопасности для Украины, которые важны и для будущего нашего государства, и для безопасности всей Европы", — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил за поддержку и готовность работать дальше ради безопасности наших страны.

Отметим, что сегодня в Киев прибыли министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады, а также министр по делам ветеранов Великобритании.

Напомним, недавно Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго".

СМИ даже опубликовали уникальные кадры с предприятия, где изготавливают "Фламинго".

В эфире Вечер.LIVE эксперт рассказал, куда Украина может достать ракетой "Фламинго".