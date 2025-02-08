Володимир Зеленський та Джузеппе Каво Драгоне. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Візит відбувся на одне з підприємств оборонно-промислового комплексу. Там ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї.

Про це Володимир Зеленський написав в Telegram в суботу, 8 лютого.

Читайте також:

Зустріч Каво Драгоне із Зеленським

Глава держави додав, що головними темами зустрічі стала підготовка до наступного засідання "Рамштайну", яке має відбутись 12 лютого. Також мова йшла про продовження військової допомоги від НАТО Україні та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів.

"Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО", — зазначив Зеленський.

Українські далекобійні дрони. Фото: ОП

Володимир Зеленський та Джузеппе Каво Драгоне тиснуть руки. Фото: ОП

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне сьогодні, 8 лютого, також зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Під час розмови йшлося про ситуацію на фронті та реформу українського війська.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія нарощує виробництво зброї та планує збільшити власне військо. Долучити до армії мають ще 100 тисяч людей. На це повинні зважати партнери, вважає Зеленський.