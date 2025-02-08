Армія РФ збільшиться на понад 100 тис. солдатів — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україну відвідав новий очільник Військового комітету НАТО. Це була його перша поїздка. Символічно, що Джузеппе Каво Драґоне прибув саме в нашу державу, аби підтримати українців.

Про це у зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 лютого.

Читайте також:

Візит очільника Військового комітету НАТО в Україну

Зеленський висловив вдячність новому посадовцю НАТО. За його словами, під час зустрічі обговорили підготовку до "Рамштайну" та потреби для оборони України. Глава держави наголосив, що за даними розвідки, росіяни зараз нарощують виробництво та створюють нові дивізії.

"І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на понад 100 тисяч солдатів. Усі партнери повинні про це знати й повинні це бачити. Відповідну інформацію ми готові передавати, і по лінії розвідок уже відбувається відповідна комунікація", — зазначив глава держави.

Наразі зрозуміло, що країнам Європи доведеться зміцнювати оборону, заявив Зеленський. Він додав, що мета у 5% ВВП на оборону не зникне з порядку денного.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський повідомив, що з початку операції на Курщині в полон взяли понад 700 російських військових. Крім того, за останні два дні українські оборонці просунулися ще на 2,5 кілометри.

Новий Президент США Дональд Трамп висловився щодо можливості майбутньої зустрічі з російським диктатором. Він зазначив, що це можливо, оскільки у Путіна з ним завжди були "гарні відносини".