Армия РФ увеличится более чем на 100 тыс. солдат — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украину посетил новый глава Военного комитета НАТО. Это была его первая поездка. Символично, что Джузеппе Каво Драгоне прибыл именно в наше государство, чтобы поддержать украинцев.

Об этом в обращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля.

Читайте также:

Визит главы Военного комитета НАТО в Украину

Зеленский выразил благодарность новому должностному лицу НАТО. По его словам, во время встречи обсудили подготовку к "Рамштайн" и потребности для обороны Украины. Глава государства подчеркнул, что по данным разведки, россияне сейчас наращивают производство и создают новые дивизии.

"И это означает простую вещь: Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат. Все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация", — отметил глава государства.

Сейчас понятно, что странам Европы придется укреплять оборону, заявил Зеленский. Он добавил, что цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что с начала операции на Курщине в плен взяли более 700 российских военных. Кроме того, за последние два дня украинские защитники продвинулись еще на 2,5 километра.

Новый Президент США Дональд Трамп высказался о возможности будущей встречи с российским диктатором. Он отметил, что это возможно, поскольку у Путина с ним всегда были "хорошие отношения".