Украинское дальнобойное оружие — Зеленский показал НАТО производство

Владимир Зеленский и Джузеппе Каво Драгоне. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Визит состоялся на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram в субботу, 8 февраля.

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Глава государства добавил, что главными темами встречи стала подготовка к следующему заседанию "Рамштайн", которое должно состояться 12 февраля. Также речь шла о продолжении военной помощи от НАТО Украине и прямых инвестициях в отечественное производство дальнобойных дронов.

"Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнеры из НАТО", — отметил Зеленский.

Украинские дальнобойные дроны. Фото: ОП

Владимир Зеленский и Джузеппе Каво Драгоне жмут руки. Фото: ОП

Напомним, председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сегодня, 8 февраля, также встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Во время разговора речь шла о ситуации на фронте и реформе украинского войска.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия наращивает производство оружия и планирует увеличить собственное войско. Приобщить к армии должны еще 100 тысяч человек. На это должны учитывать партнеры, считает Зеленский.