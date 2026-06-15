Зеленський показав масштаби руйнувань Лаври після прицільної атаки РФ

Володимир Зеленський оглядає Лавру. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що два російські дрони здійснили цілеспрямовану атаку на столичні об'єкти, включаючи територію Києво-Печерської лаври та Мистецького Арсеналу. Відомо, що від серії російських атак вночі та вранці, 15 червня, у Києві загинули щонайменше четверо людей, 35 осіб отримали різні травми.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Президента України Володимира Зеленського.

Які руйнування має Києво-Печерська Лавра після атаки

Володимир Зеленський зазначив, що масована атака Росії по українських містах загалом забрала життя 11 людей, ще 53 особи отримали поранення. Найбільших руйнувань у столиці зазнали об'єкти поблизу Києво-Печерської лаври та Мистецького Арсеналу, куди окупанти спрямували два безпілотники.

Руйнування на даху та куполі. Фото: ОПУ

Рятувальники обстежують покрівлю. Фото: ОПУ

Наразі відомо, що лише у Києві постраждали 35 осіб. Президент України висловив співчуття родинам загиблих та подякував усім службам і небайдужим громадянам, які долучилися до ліквідації наслідків та надання допомоги постраждалим.

Підтоплення внаслідок гасіння пожежі. Фото: ОПУ

Глава держави наголосив на необхідності належного міжнародного реагування на ці воєнні злочини. Українська сторона перебуває у постійному контакті з міжнародними партнерами для обговорення подальших кроків.

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Пошкодження фасаду. Фото: ОПУ

Пошкодження на стінах. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський дав чітке доручення Міністерству закордонних справ та дипломатичному корпусу максимально посилити міжнародні контакти протягом найближчих днів.

Пошкодження на даху Києво-Печерської Лаври. Фото: ОПУ

За словами Президента, держава-агресор має отримати справедливу відповідь за черговий масований удар по цивільних об’єктах.

Володимир Зеленський заслуховує доповіді. Фото: ОПУ

"Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар. Дякую всім, хто з Україною!" — наголосив Зеленський.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський разом із ключовими урядовцями та керівництвом правоохоронних органів особисто прибув на територію постраждалої святині. Глава держави оцінив масштаби руйнувань всесвітньої спадщини, узгодив із керівництвом заповідника першочергові кроки для ліквідації наслідків вибухів та закликав лідерів "Групи семи" дати жорстку відповідь на цей акт терору.

На чергове варварство Кремля відреагував Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній. Він назвав регулярні обстріли Києва помстою Росії за неспроможнысть завоювати державу, тому закликав суспільство до духовної стійкості.

Водночас Володимир Зеленський повідомив про важливий успіх українських спецслужб, які здобули внутрішні документи, що потрапляють безпосередньо на стіл Володимиру Путіну. Президент зазначив, що хоча главі Кремля рідко доповідають повністю правдиву інформацію, навіть у цих викривлених звітах уже чітко фіксуються тривожні та деструктивні для російської влади тенденції.