Зеленский показал масштабы разрушений Лавры после прицельной атаки РФ

Владимир Зеленский осматривает Лавру. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что два российских дрона совершили целенаправленную атаку на столичные объекты, включая территорию Киево-Печерской лавры и «Мистецького Арсенала». Известно, что в результате серии российских атак ночью и утром 15 июня в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, 35 человек получили различные травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Какие разрушения понесла Киево-Печерская Лавра после атаки

Владимир Зеленский отметил, что массированная атака России по украинским городам в целом унесла жизни 11 человек, еще 53 человека получили ранения. Наибольшие разрушения в столице понесли объекты вблизи Киево-Печерской лавры и Мыстецького Арсенала, куда оккупанты направили два беспилотника.

Разрушения на крыше и куполе. Фото: ОПУ

Спасатели осматривают кровлю. Фото: ОПУ

На данный момент известно, что только в Киеве пострадали 35 человек. Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы и неравнодушных граждан, которые присоединились к ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим.

Подтопление в результате тушения пожара. Фото: ОПУ

Глава государства подчеркнул необходимость надлежащего международного реагирования на эти военные преступления. Украинская сторона находится в постоянном контакте с международными партнерами для обсуждения дальнейших шагов.

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Повреждения фасада. Фото: ОПУ

Повреждения на стенах. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский дал четкое поручение Министерству иностранных дел и дипломатическому корпусу максимально активизировать международные контакты в ближайшие дни.

Повреждения на крыше Киево-Печерской Лавры. Фото: ОПУ

По словам Президента, государство-агрессор должно получить справедливый ответ за очередной массированный удар по гражданским объектам.

Владимир Зеленский заслушивает доклады. Фото: ОПУ

«Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!» — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский вместе с ключевыми правительственными чиновниками и руководством правоохранительных органов лично прибыл на территорию пострадавшей святыни. Глава государства оценил масштабы разрушений всемирного наследия, согласовал с руководством заповедника первоочередные шаги по ликвидации последствий взрывов и призвал лидеров «Группы семи» дать жесткий ответ на этот акт террора.

На очередное варварство Кремля отреагировал Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний. Он назвал регулярные обстрелы Киева местью России за неспособность завоевать государство, поэтому призвал общество к духовной стойкости.

В то же время Владимир Зеленский сообщил о важном успехе украинских спецслужб, которые получили внутренние документы, попадающие непосредственно на стол Владимиру Путину. Президент отметил, что хотя главе Кремля редко докладывают полностью правдивую информацию, даже в этих искаженных отчетах уже четко фиксируются тревожные и деструктивные для российской власти тенденции.