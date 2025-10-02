Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський показав кадри прибуття воїнів під час обміну

Зеленський показав кадри прибуття воїнів під час обміну

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 21:35
Обмін полоненими 2 жовтня - кадри прибуття військових
Військові повернулися додому. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У четвер, 2 жовтня, в Україну повернулися захисники після обміну полоненими із РФ. Президент України Володимир Зеленський показав кадри прибуття військових.

Про це стало відомо з його Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими

"Вдома", — написав український лідер.

На кадрах видно, як військові прибувають автобусами та виходять до своїх рідних, які чекали на них із сльозами радості.

Бійців зустрічали обіймами, оплесками та словами вдячності. Більшість не стримували емоцій.

Нагадаємо, що речник Координаційного штабу Петро Яценко розповів, в якому стані повертаються українці після полону.

А до цього у Координаційному штабі розкрили, хто саме повернувся додому з неволі.

Володимир Зеленський військові полонені обмін полоненими обмін
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації