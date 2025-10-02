Обмін полоненими 2 жовтня - кадри прибуття військових

Військові повернулися додому. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У четвер, 2 жовтня, в Україну повернулися захисники після обміну полоненими із РФ. Президент України Володимир Зеленський показав кадри прибуття військових.

Про це стало відомо з його Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обмін полоненими

"Вдома", — написав український лідер.

На кадрах видно, як військові прибувають автобусами та виходять до своїх рідних, які чекали на них із сльозами радості.

Бійців зустрічали обіймами, оплесками та словами вдячності. Більшість не стримували емоцій.

Нагадаємо, що речник Координаційного штабу Петро Яценко розповів, в якому стані повертаються українці після полону.

А до цього у Координаційному штабі розкрили, хто саме повернувся додому з неволі.