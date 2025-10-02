Обмен пленными 2 октября - кадры прибытия военных

Военные вернулись домой. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В четверг, 2 октября, в Украину вернулись защитники после обмена пленными с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры прибытия военных.

Об этом стало известно из его Telegram.

Обмен пленными

"Дома", — написал украинский лидер.

На кадрах видно, как военные прибывают автобусами и выходят к своим родным, которые ждали их со слезами радости.

Бойцов встречали объятиями, аплодисментами и словами благодарности. Большинство не сдерживали эмоций.

Напомним, что представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал, в каком состоянии возвращаются украинцы после плена.

А до этого в Координационном штабе раскрыли, кто именно вернулся домой из неволи.