Главная Новости дня Зеленский показал кадры прибытия воинов во время обмена

Зеленский показал кадры прибытия воинов во время обмена

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 21:35
Обмен пленными 2 октября - кадры прибытия военных
Военные вернулись домой. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В четверг, 2 октября, в Украину вернулись защитники после обмена пленными с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры прибытия военных.

Об этом стало известно из его Telegram.

Читайте также:

Обмен пленными

"Дома", — написал украинский лидер.

На кадрах видно, как военные прибывают автобусами и выходят к своим родным, которые ждали их со слезами радости.

Бойцов встречали объятиями, аплодисментами и словами благодарности. Большинство не сдерживали эмоций.

Напомним, что представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал, в каком состоянии возвращаются украинцы после плена.

А до этого в Координационном штабе раскрыли, кто именно вернулся домой из неволи.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
