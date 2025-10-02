Обмен пленными 2 октября - кадры прибытия военных

Зеленский показал кадры прибытия воинов во время обмена
Дата публикации 2 октября 2025 21:35
Военные вернулись домой. Фото: Telegram Владимира Зеленского
В четверг, 2 октября, в Украину вернулись защитники после обмена пленными с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры прибытия военных.
Об этом стало известно из его Telegram.
Обмен пленными
"Дома", — написал украинский лидер.
На кадрах видно, как военные прибывают автобусами и выходят к своим родным, которые ждали их со слезами радости.
Бойцов встречали объятиями, аплодисментами и словами благодарности. Большинство не сдерживали эмоций.
Напомним, что представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал, в каком состоянии возвращаются украинцы после плена.
А до этого в Координационном штабе раскрыли, кто именно вернулся домой из неволи.
