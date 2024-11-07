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Зеленський пояснив, звідки Росія бере кошти на війну

7 листопада 2024 16:17
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — де Путін бере кошти на фінансування
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росія продовжує фінансувати війну за рахунок доходів від нафти та оминати міжнародні санкції, закуповуючи компоненти для озброєння по всьому світу. Європейські країни повинні об'єднатися для протидії державі-агресору.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у четвер, 7 листопада.

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Зеленський заявив, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти для того, аби продовжувати війну проти України. Президент додав, що країна-агресор уникає санкцій та купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу.

"Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен", — зазначив глава держави.

Він підкреслив, що всій Європі потрібні важелі впливу на лідера Кремля та попросив міжнародних партнерів об'єднатися заради захисту спільних інтересів.

"Разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики. Це можливо для нас — для Європи, а не для одного окремого лідера. Прошу вас об'єднатися для захисту спільних інтересів наших народів", — наголосив Зеленський.

де Путін бере кошти на війну
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 листопада виступив на саміті Європейської політичної спільноти в угорському Будапешті.

Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

Також глава держави пояснив, як підштовхнути РФ до справедливого миру.

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