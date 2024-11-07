Зеленський заявив, що Україна має дипломатичну систему для справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада. Фото: REUTERS/Marton Monus

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна побудувала чітку дипломатичну систему. За його словами, вона здатна підштовхнути Росію до справедливого миру.

Про це український лідер заявив на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада.

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"Більшість представлених тут країн долучилися до цієї роботи задля ефективної дипломатії. На тематичних конференціях вже обговорено кожен пункт Формули миру. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повне дотримання міжнародного права, і багато іншого. Нам треба підштовхнути Росію до цього", — наголосив Зеленський.

За його словами, тоді справедливий мир стане спільною перемогою. Він зазначив, що план перемоги є на столі. Зеленський каже, що Україна першою запропонувала змінити спільну стратегію задля досягнення справедливого миру.

"Ця війна відбувається на українській землі. Україна вдячна за всю підтримку з боку наших партнерів, ми відкриті до будь-яких конструктивних ідей заради досягнення справедливого миру для нашої країни", — зазначив глава держава.

Зеленський додав, що Україна повинна вирішувати, що має бути на порядку денному для завершення війни.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 листопада Зеленський прибув до Угорщини для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Також Зеленський виступив на Київському міжнародному економічному форумі, зазначивши, що найближчими тижнями уряд представить внутрішній План посилення України та запросить до співпраці бізнес.