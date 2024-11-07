Зеленский заявил, что Украина имеет дипломатическую систему для справедливого мира

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября. Фото: REUTERS/Marton Monus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна выстроила четкую дипломатическую систему. По его словам, она способна подтолкнуть Россию к справедливому миру.

Об этом украинский лидер заявил на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября.

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"Большинство представленных здесь стран присоединились к этой работе для эффективной дипломатии. На тематических конференциях уже обсужден каждый пункт Формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных в Украину, и полное соблюдение международного права, и многое другое. Нам надо подтолкнуть Россию к этому", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, тогда справедливый мир станет общей победой. Он отметил, что план победы есть на столе. Зеленский говорит, что Украина первой предложила изменить общую стратегию для достижения справедливого мира.

"Эта война происходит на украинской земле. Украина благодарна за всю поддержку со стороны наших партнеров, мы открыты к любым конструктивным идеям ради достижения справедливого мира для нашей страны", — отметил глава государство.

Зеленский добавил, что Украина должна решать, что должно быть на повестке дня для завершения войны.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 7 ноября Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Также Зеленский выступил на Киевском международном экономическом форуме, отметив, что в ближайшие недели правительство представит внутренний План усиления Украины и пригласит к сотрудничеству бизнес.