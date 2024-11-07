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Зеленский объяснил, откуда Россия берет деньги на войну

7 ноября 2024 16:17
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине - где Путин берет средства на финансирование
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россия продолжает финансировать войну за счет доходов от нефти и обходить международные санкции, закупая компоненты для вооружения по всему миру. Европейские страны должны объединиться для противодействия государству-агрессору.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 7 ноября.

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Где Россия берет деньги на войну

Зеленский заявил, что Россия все еще получает достаточно прибыли от продажи нефти для того, чтобы продолжать войну против Украины. Президент добавил, что страна-агрессор избегает санкций и покупает компоненты для дронов и ракет по всему миру.

"Россия все еще обладает способностью сеять нестабильность и вмешиваться в жизнь наций в таких регионах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток, и таких стран, как Йемен", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что всей Европе нужны рычаги влияния на лидера Кремля и попросил международных партнеров объединиться ради защиты общих интересов.

"Вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас — для Европы, а не для одного отдельного лидера. Прошу вас объединиться для защиты общих интересов наших народов", — подчеркнул Зеленский.

где Путин берет деньги на войну
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский 7 ноября выступил на саммите Европейского политического сообщества в венгерском Будапеште.

Президент подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия , а не поддержка в переговорах.

Также глава государства объяснил, как подтолкнуть РФ к справедливому миру.

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