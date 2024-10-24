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Зеленський пояснив, за яких умов Росія візьме участь у другому Саміті миру

24 жовтня 2024 13:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Зеленський пояснив, за яких умов Росія візьме участь у другому Саміті миру
Зустріч в рамках саміту Кримська платформа. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

 

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо буде реалізовано всі пункти Плану перемоги, Росії доведеться взяти участь у Саміті миру. Він підкреслив, що це доведе дієвість цілей та принципів Організації об'єднаних націй.

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Про це Зеленський заявив під час парламентського саміту Кримської платформи у четвер, 24 жовтня.

Коли Росія приєднається до Саміту миру

Засідання парламентського саміту Кримської платформи проходить у столиці Латвії Ризі. Там зібралися делегації з понад 40 країн світу.

Зеленський зазначив, що лише після реалізації Плану перемоги та участі Росії у Саміті миру світ побачить дієвість Статуту ООН.

"Коли та якщо План перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізовану формулу миру, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів Статут ООН", — сказав президент України.

Він також наголосив, що План перемоги має на меті позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона розраховує. У документі йдеться лише про справедливий мир.

Про що План миру

Зеленський нагадав про головні принципи, на яких побудовано План перемоги:

  • перший — геополітика і запрошення України в НАТО;
  • другий — оборона;
  • третій — стримування Росії;
  • четвертий — економічна співпраця;
  • п'ятий — безпека.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче віддавати вкрадене, але треба примушувати їх зробити це", — наголосив президент Зеленський.

Він зазначив, що Україна та її партнери повинні укріплювати свої союзницькі позиції.

Також Зеленський заявив, що у День Організації об'єднаних націй особливо важливо показати, що ця організація справді є гарантом справедливості і свободи для кожної незалежної країни.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані.

Україна Володимир Зеленський саміт війна в Україні Кримська платформа Росія

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