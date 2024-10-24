Володимир Зеленський довів росіян до істерики новою футболкою - фото, подробиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні 23 жовтня привернув увагу не лише своєю промовою, а й одягом. Глава держави з'явився на відео у футболці з промовистим надписом "Make Russia small again" ("Зробимо Росію знову малою").

Відповідне відео з'явилося на офіційних сторінках президента в мережі.

Читайте також:

Росіяни розлютилися через нову футболку Зеленського

У країні-агресорці нова річ в гардеробі українського президента викликала справжню істерику. Обурлива хвиля прокотилася не лише пропагандистськими Telegram-каналами, а й дійшла до офіційних структур.

Так, представниця МЗС РФ Марія Захарова ледь підібрала слова, аби висловитися в мережі. На офіційній сторінці установи в Х речниця стала погрожувати "наступом на Київ" та вдаватися до образ в бік Зеленського.

"Малою, як що? Як СРСР? Російська імперія? О, зрозуміло! Як Київська Русь! Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку", — йдеться в тексті.

МЗС РФ відреагували на напис на футболці Зеленського. Фото: скриншот

До речі, футболку Володимир Зеленський отримав у подарунок від представників українського громадянського суспільства 23 жовтня.

Зеленський на зустрічі з представниками українського громадянського суспільства. Фото: Офіс Президента

Позаду на одязі зображена карта Московського князівства від 1462 року, коли до його складу входили лише Москва, Суздаль і Вологда. Напис "Make Russia small again" ("Зробимо Росію знову малою") є алюзією на слоган передвиборчої кампанії кандидата в президенти США Дональда Трампа "Make America Great Again" (Зробимо Америку знову великою").

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Володимир Зеленський готує нову стратегію, яка б допомогла країні вистояти в умовах війни.

Також президент України сказав, яким може бути перший крок на шляху до закінчення гарячої фази війни.