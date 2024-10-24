Владимир Зеленский довел россиян до истерики новой футболкой — фото, подробности

В футболке с красноречивой надписью — Зеленский вызвал истерику у россиян
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 23 октября привлек внимание не только своей речью, но и одеждой. Глава государства появился на видео в футболке с красноречивой надписью "Make Russia small again" ("Сделаем Россию снова маленькой").
Соответствующее видео появилось на официальных страницах президента в сети.
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В стране-агрессорке новая вещь в гардеробе украинского президента вызвала настоящую истерику. Возмутительная волна прокатилась не только по пропагандистским Telegram-каналам, но и дошла до официальных структур.
Так, представительница МИД РФ Мария Захарова едва подобрала слова, чтобы высказаться в сети. На официальной странице ведомства в Х спикер стала угрожать "наступлением на Киев" и прибегать к оскорблениям в сторону Зеленского.
"Маленькой, как что? Как СССР? Российская империя? О, понятно! Как Киевская Русь! Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", — говорится в тексте.
К слову, футболку Владимир Зеленский получил в подарок от представителей украинского гражданского общества 23 октября.
Сзади на одежде изображена карта Московского княжества от 1462 г., когда в его состав входили только Москва, Суздаль и Вологда. Надпись "Make Russia small again" ("Сделаем Россию снова маленькой") является аллюзией на слоган предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова великой").
Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский готовит новую стратегию, которая помогла бы стране выстоять в условиях войны.
Также президент Украины сказал, каким может быть первый шаг по пути к окончанию горячей фазы войны.
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