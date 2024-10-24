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В футболке с красноречивой надписью — Зеленский вызвал истерику у россиян

24 октября 2024 11:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Владимир Зеленский довел россиян до истерики новой футболкой — фото, подробности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 23 октября привлек внимание не только своей речью, но и одеждой. Глава государства появился на видео в футболке с красноречивой надписью "Make Russia small again" ("Сделаем Россию снова маленькой").

Соответствующее видео появилось на официальных страницах президента в сети.

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В стране-агрессорке новая вещь в гардеробе украинского президента вызвала настоящую истерику. Возмутительная волна прокатилась не только по пропагандистским Telegram-каналам, но и дошла до официальных структур.

Так, представительница МИД РФ Мария Захарова едва подобрала слова, чтобы высказаться в сети. На официальной странице ведомства в Х спикер стала угрожать "наступлением на Киев" и прибегать к оскорблениям в сторону Зеленского.

"Маленькой, как что? Как СССР? Российская империя? О, понятно! Как Киевская Русь! Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", — говорится в тексте.

МИД РФ отреагировали на надпись на футболке Зеленского
МИД РФ отреагировал на надпись на футболке Зеленского. Фото: скриншот

К слову, футболку Владимир Зеленский получил в подарок от представителей украинского гражданского общества 23 октября.

Зеленский на встрече с представителями украинского гражданского общества
Зеленский на встрече с представителями украинского гражданского общества. Фото: Офис Президента

Сзади на одежде изображена карта Московского княжества от 1462 г., когда в его состав входили только Москва, Суздаль и Вологда. Надпись "Make Russia small again" ("Сделаем Россию снова маленькой") является аллюзией на слоган предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа "Make America Great Again" (Сделаем Америку снова великой").

Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир Зеленский готовит новую стратегию, которая помогла бы стране выстоять в условиях войны.

Также президент Украины сказал, каким может быть первый шаг по пути к окончанию горячей фазы войны.

Владимир Зеленский соцсети война в Украине Россия президент

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