Фінансова допомога Україні — США ухвалили рішення надати 20 млрд доларів із заморожених активів РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у середу, 23 жовтня.

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Глава держави провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, де обговорювали поточні питання і нагальні рішення. Також, за словами Зеленського, відбулася зустріч із секретарем РНБО Олександром Литвиненком щодо контролю за виконанням рішень Ради нацбезпеки та підготовки військових питань на наступну Ставку.

Під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського увага була приділена ситуації на фронті та операції в Курській області.

"Найбільше уваги — складним напрямкам на Донеччині. А також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат", — заявив Зеленський.

Фінансова допомога від США

Президент заявив про те, що США ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів із заморожених російських активів.

"Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України — для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна розраховує на єдність у промоції рішення партнерів щодо запрошення в НАТО, а також щодо розвитку нашої системи оборони.

Нагадаємо, Україна ризикує не отримати виплату від ЄС розміром 4 млрд євро через затримання з ухваленням законопроєкту про угоди зі слідством у корупційних справах.

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