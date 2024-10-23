Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского arrow

США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

23 октября 2024 20:40
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Финансовая помощь Украине — США приняла решение предоставить 20 млрд долларов из замороженных активов РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов. Это средства,которые обеспечены  замороженными российскими активами. 

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 октября.

Читайте также:

Вечернее обращение Президента

Глава государства провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где обсуждали текущие вопросы и неотложные решения. Также, по словам Зеленского, состоялась встреча с секретарем СНБО Александром Литвиненко по контролю за выполнением решений Совета нацбезопасности и подготовки военных вопросов на следующую Ставку.

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского внимание было уделено ситуации на фронте и операции в Курской области.

"Больше всего внимания — сложным направлениям в Донецкой области. А также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставок от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат", — заявил Зеленский.

Финансовая помощь от США

Президент заявил о том, что США приняли решение предоставить Украине 20 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

"Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины - для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на единство в продвижении решения партнеров по приглашению в НАТО, а также по развитию нашей системы обороны.

Напомним, Украина рискует не получить выплату от ЕС в размере 4 млрд евро из-за задержания с принятием законопроекта о соглашениях со следствием по коррупционным делам.

Также мы писали о том, что новым генпрокурором Украины станет Руслан Кравченко, занимающий должность председателя Киевской ОВА.

Владимир Зеленский Донецкая область война в Украине США G7 финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают