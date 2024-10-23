Финансовая помощь Украине — США приняла решение предоставить 20 млрд долларов из замороженных активов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине 20 миллиардов долларов. Это средства,которые обеспечены замороженными российскими активами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 октября.

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Глава государства провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, где обсуждали текущие вопросы и неотложные решения. Также, по словам Зеленского, состоялась встреча с секретарем СНБО Александром Литвиненко по контролю за выполнением решений Совета нацбезопасности и подготовки военных вопросов на следующую Ставку.

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского внимание было уделено ситуации на фронте и операции в Курской области.

"Больше всего внимания — сложным направлениям в Донецкой области. А также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставок от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат", — заявил Зеленский.

Финансовая помощь от США

Президент заявил о том, что США приняли решение предоставить Украине 20 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

"Часть решения G7 о 50 миллиардах долларов для Украины - для нашей защиты, для нашей устойчивости. Это то, что действительно поддержит нас. И важно реализовать это уже в этом году", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на единство в продвижении решения партнеров по приглашению в НАТО, а также по развитию нашей системы обороны.

Напомним, Украина рискует не получить выплату от ЕС в размере 4 млрд евро из-за задержания с принятием законопроекта о соглашениях со следствием по коррупционным делам.

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