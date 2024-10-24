Президент Зеленский объяснил, при каких условиях Россия примет участие во втором Саммите мира

Встреча в рамках саммита Крымской платформы. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если будут реализованы все пункты Плана победы, России придется принять участие в Саммите мира. Он подчеркнул, что это докажет действенность целей и принципов Организации объединенных наций.

Об этом Зеленский заявил во время парламентского саммита Крымской платформы в четверг, 24 октября.

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Заседание парламентского саммита Крымской платформы проходит в столице Латвии Риге. Там собрались делегации из более чем 40 стран мира.

Зеленский отметил, что только после реализации Плана победы и участия России в Саммите мира мир увидит действенность Устава ООН.

"Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", — сказал президент Украины.

Он также подчеркнул, что План победы преследует цель лишить Россию любых альтернатив, на которые она рассчитывает. В документе говорится только о справедливом мире.

О чем План мира

Зеленский напомнил о главных принципах, на которых построен План победы:

первый — геополитика и приглашение Украины в НАТО;

второй — оборона;

третий — сдерживание России;

четвертый — экономическое сотрудничество;

пятый — безопасность.

"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это", — подчеркнул президент Зеленский.

Он отметил, что Украина и ее партнеры должны укреплять свои союзнические позиции.

Зеленский заявил, что в День Организации объединенных наций особенно важно показать, что эта организация действительно является гарантом справедливости и свободы для каждой независимой страны.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани.