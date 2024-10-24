Президент Зеленский объяснил, при каких условиях Россия примет участие во втором Саммите мира

Зеленский объяснил, при каких условиях Россия примет участие во втором Саммите мира
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если будут реализованы все пункты Плана победы, России придется принять участие в Саммите мира. Он подчеркнул, что это докажет действенность целей и принципов Организации объединенных наций.
Об этом Зеленский заявил во время парламентского саммита Крымской платформы в четверг, 24 октября.
Когда Россия присоединится к Саммиту мира
Заседание парламентского саммита Крымской платформы проходит в столице Латвии Риге. Там собрались делегации из более чем 40 стран мира.
Зеленский отметил, что только после реализации Плана победы и участия России в Саммите мира мир увидит действенность Устава ООН.
"Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. Мы увидим реализованную формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", — сказал президент Украины.
Он также подчеркнул, что План победы преследует цель лишить Россию любых альтернатив, на которые она рассчитывает. В документе говорится только о справедливом мире.
О чем План мира
Зеленский напомнил о главных принципах, на которых построен План победы:
- первый — геополитика и приглашение Украины в НАТО;
- второй — оборона;
- третий — сдерживание России;
- четвертый — экономическое сотрудничество;
- пятый — безопасность.
"Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но нужно заставлять их сделать это", — подчеркнул президент Зеленский.
Он отметил, что Украина и ее партнеры должны укреплять свои союзнические позиции.
Зеленский заявил, что в День Организации объединенных наций особенно важно показать, что эта организация действительно является гарантом справедливости и свободы для каждой независимой страны.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани.
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