Зустріч Путіна та Трампа на Алясці — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що дала російському диктатору Володимиру Путіну зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на Алясці. Глава держави вважає, що диктатор країни-терористки отримав багато чого.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Sky News у вівторок, 16 вересня.

"Я вважаю, вона дала дуже багато Путіну. Я вважаю, якби була тристороння зустріч, то ми могли б мати якийсь результат, оскільки Путін дуже хотів зустрітися з Трампом, він хотів виходу з цієї політичної ізоляції", — каже український лідер.

Зеленський вважає, що Путін повинен був заплатити більше, а саме тим, що б зробило крок назад у цій війні. За його словами, російський диктатор мав хоча б зупинитися.

Глава держави наголосив, що Путін отримав вихід з ізоляції, бажане фото з Трампом та публічний діалог.

"Я вважаю, що це розкриває двері для Путіна в деякі інші форматі, інші саміти, оскільки це так і ми це бачимо. Я вважаю, що він за це нічого не заплатив, а він повинен сплачувати", — заявив Зеленський.

Для нього важливо, аби російському диктатору не давали такого простору, оскільки у Путіна тоді немає відчуття необхідності завершувати війну.

"Потрібна сила, він силу розуміє, це його мова. Він не говорить на багатьох мовах, але мова сили йому абсолютно зрозуміла. З ним потрібно говорити саме такими реченнями", — наголосив президент України.

Він зауважив, що це зробити можуть США та Європа.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова ділитися бойовим досвідом війни з партнерами.

Раніше Трамп розповів, що під час зустрічі з Путіним відчувалося "тепло". Він вважає такий сигнал добрим для діалогу надалі.