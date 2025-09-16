Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, що дала Путіну зустріч з Трампом на Алясці

Зеленський пояснив, що дала Путіну зустріч з Трампом на Алясці

Ua en ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 22:28
Зустріч Путіна та Трампа на Алясці — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що дала російському диктатору Володимиру Путіну зустріч з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на Алясці. Глава держави вважає, що диктатор країни-терористки отримав багато чого.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Sky News у вівторок, 16 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці

"Я вважаю, вона дала дуже багато Путіну. Я вважаю, якби була тристороння зустріч, то ми могли б мати якийсь результат, оскільки Путін дуже хотів зустрітися з Трампом, він хотів виходу з цієї політичної ізоляції", — каже український лідер.

Зеленський вважає, що Путін повинен був заплатити більше, а саме тим, що б зробило крок назад у цій війні. За його словами, російський диктатор мав хоча б зупинитися.

Глава держави наголосив, що Путін отримав вихід з ізоляції, бажане фото з Трампом та публічний діалог. 

"Я вважаю, що це розкриває двері для Путіна в деякі інші форматі, інші саміти, оскільки це так і ми це бачимо. Я вважаю, що він за це нічого не заплатив, а він повинен сплачувати", — заявив Зеленський.

Для нього важливо, аби російському диктатору не давали такого простору, оскільки у Путіна тоді немає відчуття необхідності завершувати війну.

"Потрібна сила, він силу розуміє, це його мова. Він не говорить на багатьох мовах, але мова сили йому абсолютно зрозуміла. З ним потрібно говорити саме такими реченнями", — наголосив президент України.

Він зауважив, що це зробити можуть США та Європа.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова ділитися бойовим досвідом війни з партнерами.

Раніше Трамп розповів, що під час зустрічі з Путіним відчувалося "тепло". Він вважає такий сигнал добрим для діалогу надалі.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації