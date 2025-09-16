Встреча Путина и Трампа на Аляске — Зеленский сделал заявление

Зеленский объяснил, что дала Путину встреча с Трампом на Аляске
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что дала российскому диктатору Владимиру Путину встреча с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске. Глава государства считает, что диктатор страны-террористки получил многое.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News во вторник, 16 сентября.
Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Я считаю, она дала очень много Путину. Я считаю, если бы была трехсторонняя встреча, то мы могли бы иметь какой-то результат, поскольку Путин очень хотел встретиться с Трампом, он хотел выхода из этой политической изоляции", — говорит украинский лидер.
Зеленский считает, что Путин должен был заплатить больше, а именно тем, что бы сделало шаг назад в этой войне. По его словам, российский диктатор должен был хотя бы остановиться.
Глава государства подчеркнул, что Путин получил выход из изоляции, желаемое фото с Трампом и публичный диалог.
"Я считаю, что это раскрывает двери для Путина в некоторые другие форматы, другие саммиты, поскольку это так и мы это видим. Я считаю, что он за это ничего не заплатил, а он должен платить", — заявил Зеленский.
Для него важно, чтобы российскому диктатору не давали такого пространства, поскольку у Путина тогда нет ощущения необходимости завершать войну.
"Нужна сила, он силу понимает, это его язык. Он не говорит на многих языках, но язык силы ему абсолютно понятен. С ним нужно говорить именно такими предложениями", — подчеркнул президент Украины.
Он отметил, что это сделать могут США и Европа.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова делиться боевым опытом войны с партнерами.
Ранее Трамп рассказал, что во время встречи с Путиным чувствовалось "тепло". Он считает такой сигнал хорошим для диалога в дальнейшем.
Читайте Новини.LIVE!