Встреча Путина и Трампа на Аляске — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что дала российскому диктатору Владимиру Путину встреча с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске. Глава государства считает, что диктатор страны-террористки получил многое.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News во вторник, 16 сентября.

Реклама

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа на Аляске

"Я считаю, она дала очень много Путину. Я считаю, если бы была трехсторонняя встреча, то мы могли бы иметь какой-то результат, поскольку Путин очень хотел встретиться с Трампом, он хотел выхода из этой политической изоляции", — говорит украинский лидер.

Зеленский считает, что Путин должен был заплатить больше, а именно тем, что бы сделало шаг назад в этой войне. По его словам, российский диктатор должен был хотя бы остановиться.

Глава государства подчеркнул, что Путин получил выход из изоляции, желаемое фото с Трампом и публичный диалог.

"Я считаю, что это раскрывает двери для Путина в некоторые другие форматы, другие саммиты, поскольку это так и мы это видим. Я считаю, что он за это ничего не заплатил, а он должен платить", — заявил Зеленский.

Для него важно, чтобы российскому диктатору не давали такого пространства, поскольку у Путина тогда нет ощущения необходимости завершать войну.

"Нужна сила, он силу понимает, это его язык. Он не говорит на многих языках, но язык силы ему абсолютно понятен. С ним нужно говорить именно такими предложениями", — подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что это сделать могут США и Европа.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова делиться боевым опытом войны с партнерами.

Ранее Трамп рассказал, что во время встречи с Путиным чувствовалось "тепло". Он считает такой сигнал хорошим для диалога в дальнейшем.