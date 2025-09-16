Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с партнерами

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна готова делиться опытом войны с партнерами. По его словам, они очень помогали украинцам от самого начала войны. В частности, страны партнеров принимали людей.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News во вторник, 16 сентября.

Украина готова делиться опытом с партнерами

Зеленский рассказал, что разговаривал с премьер-министром Польши Дональдом Туском в тот день, когда российские оккупанты атаковали дронами. Он сказал ему о готовности Украины тренировать их солдат, поскольку это действительно необходимо.

"С самого начала этой войны мы отправляли различных наших военных на обучение в Балтийские страны, Нордические страны, в Великобританию и Польшу, то есть за границу, в США также. А уже на следующем этапе этой войны — в следующем году после начала вторжения — мы поняли, что больше не можем тренировать наших людей там, потому что война изменилась", — отметил глава государства.

По его словам, переобучение начали проводить в Украине, когда они возвращались. Зеленский рассказал, что страна не отправляет воинов, а наоборот приглашает офицеров и представителей из других стран учиться здесь.

"Они слушают, некоторые приезжают. Они должны понять это, потому что мы научились этому во время войны. Никто не знал, что это такое. Это новая война, очень технологическая война", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Польшей практикой построения комплексной системы ПВО.

Кроме того, Украина предложила Европе совместно производить дроны-перехватчики.