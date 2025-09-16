Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом з партнерами

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна готова ділитися досвідом війни з партнерами. За його словами, вони дуже допомагали українцям від самого початку війни. Зокрема, країни партнерів приймали людей.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Sky News у вівторок, 16 вересня.

Україна готова ділитися досвідом з партнерами

Зеленський розповів, що розмовляв з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском того дня, коли російські окупанти атакували дронами. Він сказав йому про готовність України тренувати їхніх солдатів, оскільки це справді необхідно.

"Від самого початку цієї війни ми відправляли різних наших військових на навчання до Балтійських країн, Нордичних країн, у Велику Британію та Польщу, тобто за кордон, у США також. А вже на наступному етапі цієї війни — наступного року після початку вторгнення — ми зрозуміли, що більше не можемо тренувати наших людей там, бо війна змінилася", — зазначив глава держави.

За його словами, перенавчання почали проводити в Україні, коли вони поверталися. Зеленський розповів, що країна не відправляє воїнів, а навпаки запрошує офіцерів і представників з інших країн навчатися тут.

"Вони слухають, деякі приїжджають. Вони мусять зрозуміти це, бо ми навчилися цього під час війни. Ніхто не знав, що це таке. Це нова війна, дуже технологічна війна", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Польщею практикою побудови комплексної системи ППО.

Крім того, Україна запропонувала Європі спільно виробляти дрони-перехоплювачі.