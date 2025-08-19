Трамп увидел тепло во встрече с Путиным в Анкоридже

Встреча Трампа и Путина. Фото: Donald Trump на украинском языке

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже между ними чувствовалось "тепло". Политик назвал это позитивным сигналом и подчеркнул, что именно такое ощущение он считает хорошим для дальнейшего диалога.

Об этом сообщает Fox News.

Президент США Дональд Трамп вспомнил детали контакта с Владимиром Путиным в Анкоридже и подчеркнул атмосферу, которую он почувствовал во время прибытия обеих делегаций. По его словам, это "тепло" было заметно с первых минут и задало тон для дальнейшей коммуникации.

"Вы видели это: когда он вышел из своего самолета, я вышел из своего. Там тепло, которого невозможно не заметить. Это достойное ощущение, и это хорошо, а не плохо", — отметил Трамп.

После комментария Трамп добавил, что личные впечатления от встреч играют важную роль в формировании доверия между сторонами. В то же время он отметил значение прямого диалога для снижения напряжения в отношениях между странами.

Также Трамп назвал переговоры в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами "очень хорошим, ранним шагом" к прекращению войны. Он также сообщил, что уже обсудил с Путиным организацию прямой встречи с украинским президентом.

Напомним, что Трамп заявил: Украина много лет выполняла роль буфера между Россией и европейскими государствами. По его мнению, относительная стабильность сохранялась до тех пор, пока в процесс не вмешался экс-глава Белого дома Джо Байден.

Ранее мы также информировали, что Трамп подчеркнул: Россия является мощной военной силой и существенно превосходит Украину по ресурсам. В то же время, по словам Трампа, ВСУ держат фронт благодаря американскому вооружению и собственной отваге.