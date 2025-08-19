Трамп: гарантія для України — обрати гарного президента США

Трамп пояснив, як США можуть гарантувати безпеку Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що головною гарантією безпеки України є правильний вибір американського президента. В ефірі Fox News він заявив, що саме від цього залежить здатність Вашингтона стримати подальші дії Кремля.
Про це повідомляє Fox News.
Трамп про гарантії для України
Під час інтерв’ю на телеканалі Fox News у Трампа запитали, як США можуть запобігти подальшому просуванню Володимира Путіна в Україні. Він відповів, що ключовим фактором є вибір компетентного президента, а не "якогось дивака з Каліфорнії, який керує найгіршим штатом, який будь-хто бачив".
"Все, що ви можете — сподіватися, що такий не стане президентом. У нас чудова команда, як ви знаєте, у нас великі таланти. І Джей Ді (Венс), і Марко (Рубіо), і Скотт Бессент чудовий, і Говард (Лутнік). Вони всі в нас такі суперзірки", — заявив Дональд Трамп.
За його словами, саме майбутнє президентських виборів у США визначить, чи зможе країна ефективно допомагати Україні у протистоянні російській агресії. Трамп наголосив, що республіканська команда має достатньо авторитетних і сильних лідерів, здатних стати гарантією стабільності та безпеки.
Нагадаємо, що Трамп наголосив: Росія є сильною військовою державою і за потужністю значно перевершує Україну. Водночас він підкреслив, що ЗСУ продовжують тримати фронт завдяки постачанню американської зброї та власній відвазі.
Раніше ми також інформували, що Трамп прокоментував взаємини між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, діалог між лідерами виявився більш конструктивним, ніж він спершу очікував.
