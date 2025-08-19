Відео
Трамп пояснив, як США можуть гарантувати безпеку Україні

Трамп пояснив, як США можуть гарантувати безпеку Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:50
Трамп: гарантія для України — обрати гарного президента США
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: Donald Trump українською

Президент США Дональд Трамп вважає, що головною гарантією безпеки України є правильний вибір американського президента. В ефірі Fox News він заявив, що саме від цього залежить здатність Вашингтона стримати подальші дії Кремля.

Про це повідомляє Fox News.

Читайте також:

Трамп про гарантії для України

Під час інтерв’ю на телеканалі Fox News у Трампа запитали, як США можуть запобігти подальшому просуванню Володимира Путіна в Україні. Він відповів, що ключовим фактором є вибір компетентного президента, а не "якогось дивака з Каліфорнії, який керує найгіршим штатом, який будь-хто бачив".

"Все, що ви можете — сподіватися, що такий не стане президентом. У нас чудова команда, як ви знаєте, у нас великі таланти. І Джей Ді (Венс), і Марко (Рубіо), і Скотт Бессент чудовий, і Говард (Лутнік). Вони всі в нас такі суперзірки", — заявив Дональд Трамп.

За його словами, саме майбутнє президентських виборів у США визначить, чи зможе країна ефективно допомагати Україні у протистоянні російській агресії. Трамп наголосив, що республіканська команда має достатньо авторитетних і сильних лідерів, здатних стати гарантією стабільності та безпеки.

Нагадаємо, що Трамп наголосив: Росія є сильною військовою державою і за потужністю значно перевершує Україну. Водночас він підкреслив, що ЗСУ продовжують тримати фронт завдяки постачанню американської зброї та власній відвазі.

Раніше ми також інформували, що Трамп прокоментував взаємини між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. За його словами, діалог між лідерами виявився більш конструктивним, ніж він спершу очікував.

Руслан Кулєшов
Руслан Кулєшов
