Трамп объяснил, как США могут гарантировать безопасность Украине

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 17:50
Трамп: гарантия для Украины - выбрать хорошего президента США
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Donald Trump на украинском языке

Президент США Дональд Трамп считает, что главной гарантией безопасности Украины является правильный выбор американского президента. В эфире Fox News он заявил, что именно от этого зависит способность Вашингтона сдержать дальнейшие действия Кремля.

Об этом сообщает Fox News.

Читайте также:

Трамп о гарантиях для Украины

Во время интервью на телеканале Fox News у Трампа спросили, как США могут предотвратить дальнейшее продвижение Владимира Путина в Украине. Он ответил, что ключевым фактором является выбор компетентного президента, а не "какого-то чудака из Калифорнии, который руководит худшим штатом, который кто-либо видел".

"Все, что вы можете — надеяться, что такой не станет президентом. У нас отличная команда, как вы знаете, у нас большие таланты. И Джей Ди (Вэнс), и Марко (Рубио), и Скотт Бессент замечательный, и Говард (Лутник). Они все у нас такие суперзвезды", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, именно будущее президентских выборов в США определит, сможет ли страна эффективно помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Трамп отметил, что республиканская команда имеет достаточно авторитетных и сильных лидеров, способных стать гарантией стабильности и безопасности.

Напомним, что Трамп отметил: Россия является сильной военной державой и по мощности значительно превосходит Украину. В то же время он подчеркнул, что ВСУ продолжают держать фронт благодаря поставкам американского оружия и собственной отваге.

Ранее мы также информировали, что Трамп прокомментировал взаимоотношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, диалог между лидерами оказался более конструктивным, чем он сначала ожидал.

