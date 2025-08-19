Відео
РФ у 10 разів більша — Трамп сказав, завдяки чому Україна стоїть

Дата публікації: 19 серпня 2025 16:20
Дональд Трамп відповів, завдяки чому Україна тримається на фронті
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія — потужна військова держава і значно сильніша за Україну. Однак Сили оборони стоять на фронті через американську зброю і свою хоробрість. 

Про це Дональд Трамп заявив в ефірі Fox News. 

Читайте також:

Завдяки чому Україна стоїть на фронті

Трамп заявив, що Росія — потужна військова держава і не можна протистояти країні, яка в десять разів більша. Водночас він додав, що Україна стоїть, зокрема, завдяки техніці та військовому обладнанню зі США, але водночас визнав хоробрість українських солдатів.

"Вони воюють з набагато більшою силою. І вони явно набагато потужніші. І знаєте, це не означає, що вони зупинилися. Гадаю, ви всі бачили карту. Знаєте, великий шматок... Так, території захоплено, і ця територія вже взята. Зараз говорять про Донбас, але Донбас, як відомо, на 79% під контролем Росії. Тож вони розуміють, що це означає", — зазначив американський президент. 

Нагадаємо, Трамп також зробив заяву про порозуміння між Путіним і Зеленським. Він зазначив, що вони налагодили діалог краще, ніж він очікував.

Крім того, президент США відповів, чи можливий обмін територіями між Україною і РФ. Трамп наголосив, що Україна отримає "багато землі". 

зброя українці Дональд Трамп війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько
Автор:
