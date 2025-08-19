Дональд Трамп ответил, благодаря чему Украина держится на фронте

Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия — мощная военная держава и значительно сильнее Украины. Однако Силы обороны стоят на фронте из-за американского оружия и своей храбрости.

Об этом Дональд Трамп заявил в эфире Fox News.

Благодаря чему Украина стоит на фронте

Трамп заявил, что Россия — мощная военная держава и нельзя противостоять стране, которая в десять раз больше. В то же время он добавил, что Украина стоит, в частности, благодаря технике и военному оборудованию из США, но в то же время признал храбрость украинских солдат.

"Они воюют с гораздо большей силой. И они явно гораздо мощнее. И знаете, это не значит, что они остановились. Думаю, вы все видели карту. Знаете, большой кусок... Да, территории захвачены, и эта территория уже взята. Сейчас говорят о Донбассе, но Донбасс, как известно, на 79% под контролем России. Поэтому они понимают, что это означает", — отметил американский президент.

