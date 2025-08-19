Видео
Главная Новости дня РФ в 10 раз больше — Трамп сказал, благодаря чему Украина стоит

РФ в 10 раз больше — Трамп сказал, благодаря чему Украина стоит

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 16:20
Дональд Трамп ответил, благодаря чему Украина держится на фронте
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия — мощная военная держава и значительно сильнее Украины. Однако Силы обороны стоят на фронте из-за американского оружия и своей храбрости.

Об этом Дональд Трамп заявил в эфире Fox News.

Читайте также:

Благодаря чему Украина стоит на фронте

Трамп заявил, что Россия — мощная военная держава и нельзя противостоять стране, которая в десять раз больше. В то же время он добавил, что Украина стоит, в частности, благодаря технике и военному оборудованию из США, но в то же время признал храбрость украинских солдат.

"Они воюют с гораздо большей силой. И они явно гораздо мощнее. И знаете, это не значит, что они остановились. Думаю, вы все видели карту. Знаете, большой кусок... Да, территории захвачены, и эта территория уже взята. Сейчас говорят о Донбассе, но Донбасс, как известно, на 79% под контролем России. Поэтому они понимают, что это означает", — отметил американский президент.

Напомним, Трамп также сделал заявление о взаимопонимании между Путиным и Зеленским. Он отметил, что они наладили диалог лучше, чем он ожидал.

Кроме того, президент США ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и РФ. Трамп подчеркнул, что Украина получит "много земли".

оружие украинцы Дональд Трамп война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
