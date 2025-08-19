Відео
Трамп заявив, що Україна була буфером між Росією та Європою

Трамп заявив, що Україна була буфером між Росією та Європою

Дата публікації: 19 серпня 2025 17:06
Трамп розкритикував дії Байдена - яка причина
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна довгий час виконувала роль буфера між Росією та Європою. За його словами, ситуація залишалася стабільною, доки у справу не втрутився колишній глава Білого дому Джо Байден.

Про це повідомляє канал Donald Trump українською.

Читайте також:

Трамп розкритикував дії Байдена

За словами Трампа, Байден виділив на підтримку України сто мільярдів доларів, тоді як він сам не витрачав коштів на цю країну.

"Не знаю, чи ви в курсі, але відколи я там, ми не платимо", — підкреслив президент.

Водночас Трамп зазначив, що йому вдалося налагодити угоди з Україною щодо рідкоземельних елементів — ресурсів, що, за його словами, оцінюються більш ніж у 350 мільярдів доларів.

"Те, що зробив Байден, було просто безглуздям. Я зміг домовитися з Україною, вони були привітні. У них чудові рідкоземельні елементи", — додав він.

Раніше Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові відправити свої війська для гарантування миру, однак є нюанс.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Дональдом Трампа стала "значним кроком" на шляху до завершення війни, а також до зміцнення безпеки України та її громадян. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
