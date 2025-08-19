Трамп розкритикував дії Байдена - яка причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна довгий час виконувала роль буфера між Росією та Європою. За його словами, ситуація залишалася стабільною, доки у справу не втрутився колишній глава Білого дому Джо Байден.

Трамп розкритикував дії Байдена

За словами Трампа, Байден виділив на підтримку України сто мільярдів доларів, тоді як він сам не витрачав коштів на цю країну.

"Не знаю, чи ви в курсі, але відколи я там, ми не платимо", — підкреслив президент.

Водночас Трамп зазначив, що йому вдалося налагодити угоди з Україною щодо рідкоземельних елементів — ресурсів, що, за його словами, оцінюються більш ніж у 350 мільярдів доларів.

"Те, що зробив Байден, було просто безглуздям. Я зміг домовитися з Україною, вони були привітні. У них чудові рідкоземельні елементи", — додав він.

Раніше Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові відправити свої війська для гарантування миру, однак є нюанс.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Дональдом Трампа стала "значним кроком" на шляху до завершення війни, а також до зміцнення безпеки України та її громадян.