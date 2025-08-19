Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заявил, что Украина была буфером между Россией и Европой

Трамп заявил, что Украина была буфером между Россией и Европой

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 17:06
Трамп раскритиковал действия Байдена - какая причина
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина долгое время выполняла роль буфера между Россией и Европой. По его словам, ситуация оставалась стабильной, пока в дело не вмешался бывший глава Белого дома Джо Байден.

Об этом сообщает канал Donald Trump на украинском языке.

Реклама
Читайте также:

Трамп раскритиковал действия Байдена

По словам Трампа, Байден выделил на поддержку Украины сто миллиардов долларов, тогда как он сам не тратил средств на эту страну.

"Не знаю, в курсе ли вы, но с тех пор как я там, мы не платим", — подчеркнул президент.

В то же время Трамп отметил, что ему удалось наладить соглашения с Украиной по редкоземельным элементам — ресурсам, которые, по его словам, оцениваются более чем в 350 миллиардов долларов.

"То, что сделал Байден, было просто нелепостью. Я смог договориться с Украиной, они были приветливы. У них замечательные редкоземельные элементы", — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира, однако есть нюанс.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампа стала "значительным шагом" на пути к завершению войны, а также к укреплению безопасности Украины и ее граждан.

Джо Байден США Дональд Трамп война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации