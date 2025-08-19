Трамп раскритиковал действия Байдена - какая причина

Трамп заявил, что Украина была буфером между Россией и Европой
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина долгое время выполняла роль буфера между Россией и Европой. По его словам, ситуация оставалась стабильной, пока в дело не вмешался бывший глава Белого дома Джо Байден.
Об этом сообщает канал Donald Trump на украинском языке.
Трамп раскритиковал действия Байдена
По словам Трампа, Байден выделил на поддержку Украины сто миллиардов долларов, тогда как он сам не тратил средств на эту страну.
"Не знаю, в курсе ли вы, но с тех пор как я там, мы не платим", — подчеркнул президент.
В то же время Трамп отметил, что ему удалось наладить соглашения с Украиной по редкоземельным элементам — ресурсам, которые, по его словам, оцениваются более чем в 350 миллиардов долларов.
"То, что сделал Байден, было просто нелепостью. Я смог договориться с Украиной, они были приветливы. У них замечательные редкоземельные элементы", — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира, однако есть нюанс.
А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампа стала "значительным шагом" на пути к завершению войны, а также к укреплению безопасности Украины и ее граждан.
