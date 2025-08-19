Відео
Трамп розповів про "теплу" атмосферу переговорів з Путіним

Трамп розповів про "теплу" атмосферу переговорів з Путіним

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 19:17
Трамп побачив тепло у зустрічі з Путіним в Анкориджі
Зустріч Трампа та Путіна. Фото: Donald Trump українською

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі між ними відчувалося "тепло". Політик назвав це позитивним сигналом і підкреслив, що саме таке відчуття він вважає добрим для подальшого діалогу.

Про це повідомляє Fox News.

Трамп побачив "тепло" під час зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп згадав деталі контакту з Володимиром Путіним в Анкориджі та підкреслив атмосферу, яку він відчув під час прибуття обох делегацій. За його словами, це "тепло" було помітним з перших хвилин і задало тон для подальшої комунікації.

"Ви бачили це: коли він вийшов зі свого літака, я вийшов зі свого. Там тепло, якого неможливо не помітити. Це гідне відчуття, і це добре, а не погано", — зазначив Трамп.

Після коментаря Трамп додав, що особисті враження від зустрічей відіграють важливу роль у формуванні довіри між сторонами. Водночас він наголосив на значенні прямого діалогу для зниження напруги у відносинах між країнами.

Також Трамп назвав перемовини у Білому домі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами "дуже добрим, раннім кроком" до припинення війни. Він також повідомив, що вже обговорив із Путіним організацію прямої зустрічі з українським президентом.

Нагадаємо, що Трамп заявив: Україна багато років виконувала роль буфера між Росією та європейськими державами. На його думку, відносна стабільність зберігалася доти, доки в процес не втрутився ексочільник Білого дому Джо Байден.

Раніше ми також інформували, що Трамп підкреслив: Росія є потужною військовою силою і суттєво перевершує Україну за ресурсами. Водночас, за словами Трампа, ЗСУ тримають фронт завдяки американському озброєнню та власній відвазі.

США володимир путін Дональд Трамп Аляска Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
