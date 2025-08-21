Зустріч Зеленського з Трампом — про що лідери говорили біля карти

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Білому домі біля карти. За його словами, вдалося розкрити реальну обстановку на фронті, оскільки карта мала певні неточності.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у четвер, 21 серпня, передає "РБК-Україна".

Розмова Зеленського з Трампом біля карти

"Ми мали карту з позначенням обстановки на полі бою з інформацією про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року та після 2022 року. Коли ми приїхали, в них вже була своя карта", — розповів Зеленський.

За його словами, він хотів показати Трампу реальну ситуацію на фронті. Для цього Зеленський використав карту, яку підготували США.

"Я чудово розумію, яка обстановка: де ми є, про присутність на Донбасі, загалом на сході, чому вони не можуть отримати ту чи іншу територію тощо. Це були мої тривалі пояснення, але це був абсолютно нормальний діалог", — зауважив український лідер.

Помилки на карті

Глава держави розповів, що на карті були певні неточності стосовно Донецької області. Там була трохи більша цифра — 73% окупації області, а не 67% чи 69%.

Донбас для України

Зеленський наголосив Трампу, що якщо Україна вийде з Донбасу, то відкриється шлях на Харків. Крім того, він показав дороги до Дніпра — промислового центру країни.

"Якщо ми говоримо про вихід зі сходу, ми не можемо цього зробити. Питання не тільки в Конституції, це питання про виживання країни і про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Чи президент Трамп погодився? Він зрозумів", — пояснив глава держави.

Крим

Зеленський повідомив, що у США багато говорили про тимчасово окупований Крим.

"Я зазначив, що це найбільша проблема. Він, до речі, сказав, те, що Україна вийшла — це була велика помилка, на його думку. Він зазначив, що Крим — це ключ для повномасштабної війни", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський відповів на прогнози про те, що РФ зможе до кінця року повністю захопити Донецьку область.

Раніше глава держави заявив, що українські захисники мають великі успіхи на полі бою.