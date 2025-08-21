Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, о чем говорил с Трампом возле карты

Зеленский объяснил, о чем говорил с Трампом возле карты

Ua en ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:32
Встреча Зеленского с Трампом — о чем лидеры говорили у карты
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме возле карты. По его словам, удалось раскрыть реальную обстановку на фронте, поскольку карта имела определенные неточности.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в четверг, 21 августа, передает "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с Трампом возле карты

"Мы имели карту с обозначением обстановки на поле боя с информацией о процентном количестве территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года. Когда мы приехали, у них уже была своя карта", — рассказал Зеленский.

По его словам, он хотел показать Трампу реальную ситуацию на фронте. Для этого Зеленский использовал карту, которую подготовили США.

"Я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и тому подобное. Это были мои длительные объяснения, но это был абсолютно нормальный диалог", — отметил украинский лидер.

Ошибки на карте

Глава государства рассказал, что на карте были определенные неточности относительно Донецкой области. Там была немного больше цифра — 73% оккупации области, а не 67% или 69%.

Донбасс для Украины

Зеленский отметил Трампу, что если Украина выйдет из Донбасса, то откроется путь на Харьков. Кроме того, он показал дороги к Днепру — промышленному центру страны.

"Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании страны и о наиболее сильных защитных рубежах, о расстоянии до промышленных центров. Если Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Согласился ли президент Трамп? Он понял", — объяснил глава государства.

Крым

Зеленский сообщил, что в США много говорили о временно оккупированном Крыме.

"Я отметил, что это самая большая проблема. Он, кстати, сказал, то, что Украина вышла — это была большая ошибка, по его мнению. Он отметил, что Крым — это ключ для полномасштабной войны", — добавил он.

Напомним, Зеленский ответил на прогнозы о том, что РФ сможет до конца года полностью захватить Донецкую область.

Ранее глава государства заявил, что украинские защитники имеют большие успехи на поле боя.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Украина Донецкая область Белый дом
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации