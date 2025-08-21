Встреча Зеленского с Трампом — о чем лидеры говорили у карты

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме возле карты. По его словам, удалось раскрыть реальную обстановку на фронте, поскольку карта имела определенные неточности.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в четверг, 21 августа, передает "РБК-Украина".

Разговор Зеленского с Трампом возле карты

"Мы имели карту с обозначением обстановки на поле боя с информацией о процентном количестве территорий, которая была оккупирована после 2014 года и после 2022 года. Когда мы приехали, у них уже была своя карта", — рассказал Зеленский.

По его словам, он хотел показать Трампу реальную ситуацию на фронте. Для этого Зеленский использовал карту, которую подготовили США.

"Я прекрасно понимаю, какая обстановка: где мы есть, о присутствии на Донбассе, в целом на востоке, почему они не могут получить ту или иную территорию и тому подобное. Это были мои длительные объяснения, но это был абсолютно нормальный диалог", — отметил украинский лидер.

Ошибки на карте

Глава государства рассказал, что на карте были определенные неточности относительно Донецкой области. Там была немного больше цифра — 73% оккупации области, а не 67% или 69%.

Донбасс для Украины

Зеленский отметил Трампу, что если Украина выйдет из Донбасса, то откроется путь на Харьков. Кроме того, он показал дороги к Днепру — промышленному центру страны.

"Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать. Вопрос не только в Конституции, это вопрос о выживании страны и о наиболее сильных защитных рубежах, о расстоянии до промышленных центров. Если Путин получит это, то он будет пытаться идти дальше. Согласился ли президент Трамп? Он понял", — объяснил глава государства.

Крым

Зеленский сообщил, что в США много говорили о временно оккупированном Крыме.

"Я отметил, что это самая большая проблема. Он, кстати, сказал, то, что Украина вышла — это была большая ошибка, по его мнению. Он отметил, что Крым — это ключ для полномасштабной войны", — добавил он.

Напомним, Зеленский ответил на прогнозы о том, что РФ сможет до конца года полностью захватить Донецкую область.

Ранее глава государства заявил, что украинские защитники имеют большие успехи на поле боя.