Зеленський пояснив важливість миротворчих військ в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із лідером Франції Емманюелем Макроном. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський пояснив важливість миротворчих сил в Україні. Він сказав, що представники Генеральних штабів України та ЄС проводять консультації щодо можливого контингенту, його формату та кількісного складу.

Про це лідер України заявив під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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"Представники Генеральних штабів України та країн ЄС вже деякий час спілкуються щодо того, у якому форматі можуть бути відправлені миротворці, що може бути, кількісний склад тощо. І важливо, що вони можуть робити, чого не можуть. Ця інфраструктура дуже непроста", — пояснив глава держави..

А також додав, що у четвер, 27 березня, відбудеться велика зустріч за участю багатьох країн, де основним питанням стане готовність учасників долучитися до місії.

"Я думаю, найважливіше питання буде, хто дійсно готовий на це піти. А на що готові контингенти поки що, якщо чесно, зарано говорити", — прокоментував президент.

Водночас він додав, що метою такого контингенту є контроль, моніторинг ситуації та проведення спільних тренувань, а не втягування інших країн у повномасштабну війну з Росією. На думку Зеленського, контингент дуже важливий для контролю.

"В будь-якому випадку це бойовий склад, але вони передусім для того, щоб контролювати, моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також унеможливлювати будь-які бажання Росії повернутися з хвилею агресії", — зауважив лідер України.

Однак, за словами президента, наразі зарано говорити про конкретні інструменти, які можуть бути використані контингентом на морі, в повітрі або безпосередньо на землі.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що до миротворчих сил в Україні, ймовірно, увійдуть авіація та флот союзників.

Крім того, прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців.