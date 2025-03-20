Що увійде до миротворчих сил в Україні

Зустріч у Лондоні 20 березня 2025 року. Фото: Reuters

До миротворчих сил в Україні, ймовірно, увійдуть авіація та флот союзників. Така інформація з'явилася після зустрічі глав Генштабів союзників у Лондоні.

Про це інформує видання Bloomberg.

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Зазначається, що західні союзники розпочали переговори з метою розробки детальних військових планів для миротворчих сил на чолі з Англією та Францією, активізуючи підготовку до потенційного перемир'я в Україні.

Під час зустрічі глав Генштабів союзників у Лондоні погоджено, що для забезпечення миру в Україні знадобляться не лише сухопутні війська, але й потужні підрозділи ВПС і ВМФ.

За даними видання, тривають обговорення щодо розміщення літаків, зокрема британських Typhoon, їх дозаправки та обслуговування. А також їх поєднання з ресурсами, які пропонують інші союзники.

За найбільш вірогідним планом британські та французькі миротворці розмістяться в основних містах, портах та на об'єктах критичної інфраструктури України. У Чорному морі планується дислокувати патрульні кораблі та мінні тральщики.

Натомість літаки та додаткові наземні частини базуватимуться в Польщі та Румунії.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер сказав, що метою дискусій було перетворити "політичну концепцію на військові плани", які можна реалізувати на місцях.

"Ми не знаємо, чи буде угода — я, звичайно, сподіваюся, що буде — але якщо угода буде укладена, дуже важливо, щоб ми могли діяти негайно", — сказав прем'єр-міністр.

Близько 30 переважно європейських країн запропонували надати війська, літаки, військові кораблі, розвідувальну інформацію або фінансову допомогу так званій коаліції "Сили, що діють за власним бажанням". Канада, Австралія, Нова Зеландія і Японія також беруть участь у переговорах. Зустріч у четвер зосереджена на детальному оперативному плануванні після того, як минулого тижня в Парижі обговорювалося, який внесок готова зробити кожна країна.

Раніше Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців. Вони потрібні для збереження мирної угоди та стримування Росії.

Водночас нещодавно Володимир Зеленський заявив про можливість залучання закордонних миротворців на територію України. Також він відповів про можливу реакцію на таку ініціативу з боку США.