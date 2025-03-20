Что войдет в миротворческие силы в Украине

Встреча в Лондоне 20 марта 2025 года. Фото: Reuters

В миротворческие силы в Украине, вероятно, войдут авиация и флот союзников. Такая информация появилась после встречи глав Генштабов союзников в Лондоне.

Об этом информирует издание Bloomberg.

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Отмечается, что западные союзники начали переговоры с целью разработки детальных военных планов для миротворческих сил во главе с Англией и Францией, активизируя подготовку к потенциальному перемирию в Украине.

Во время встречи глав Генштабов союзников в Лондоне согласовано, что для обеспечения мира в Украине понадобятся не только сухопутные войска, но и мощные подразделения ВВС и ВМФ.

По данным издания, продолжаются обсуждения по размещению самолетов, в частности британских Typhoon, их дозаправки и обслуживания. А также их сочетания с ресурсами, которые предлагают другие союзники.

По наиболее вероятному плану британские и французские миротворцы разместятся в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики.

Зато самолеты и дополнительные наземные части будут базироваться в Польше и Румынии.

Премьер Великобритании Кир Стармер сказал, что целью дискуссий было превратить "политическую концепцию в военные планы", которые можно реализовать на местах.

"Мы не знаем, будет ли соглашение — я, конечно, надеюсь, что будет — но если соглашение будет заключено, очень важно, чтобы мы могли действовать немедленно", — сказал премьер-министр.

Около 30 преимущественно европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, военные корабли, разведывательную информацию или финансовую помощь так называемой коалиции "Силы, действующие по собственному желанию". Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония также участвуют в переговорах. Встреча в четверг сосредоточена на детальном оперативном планировании после того, как на прошлой неделе в Париже обсуждалось, какой вклад готова сделать каждая страна.

Ранее Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев. Они нужны для сохранения мирного соглашения и сдерживания России.

В то же время недавно Владимир Зеленский заявил о возможности привлечения иностранных миротворцев на территорию Украины. Также он ответил о возможной реакции на такую инициативу со стороны США.