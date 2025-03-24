Миротворча місія в Україні — чи відправить Китай військових

Голова Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували інформацію про те, що країна розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні. Йдеться про розміщення миротворців на нашій території після завершення війни.

Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, передає Global Times в понеділок, 24 березня.

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Журналіст, який спілкувався з представником КНР, зазначив, що німецьке видання Welt am Sonntag заявило про наміри МЗС Китаю приєднатись до миротворчих сил України. Однак Цзякунь спростував цю інформацію. Він наголосив, що повідомлення про те, що Китай ніби то розглядає розгортання військ в Україні в рамках такої місії, абсолютно не відповідають дійсності.

Го Цзякунь під час пресконференції в понеділок, 24 березня, підтвердив, що позиція Китаю щодо України не змінюється. Вона залишається "послідовною та однозначною".

Нагадаємо, раніше Китай офіційно відреагував на телефонну розмову між Трампом та Путіним, що сталася 18 березня. В КНР наголосили, що "взяли до відома відповідні повідомлення".

Також ми писали про те, що лідер США Дональд Трамп оголосив про наміри голови КНР Сі Цзіньпіня невдовзі відвідати Сполучені Штати. Білий дім поки що цю інформацію не коментував.