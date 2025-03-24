Миротворческая миссия в Украине — отправит ли Китай военных

Председатель Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Китая опровергли информацию о том, что страна рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Речь идет о размещении миротворцев на нашей территории после завершения войны.

Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь, передает Global Times в понедельник, 24 марта.

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Журналист, который общался с представителем КНР, отметил, что немецкое издание Welt am Sonntag заявило о намерениях МИД Китая присоединиться к миротворческим силам Украины. Однако Цзякунь опроверг эту информацию. Он отметил, что сообщения о том, что Китай якобы рассматривает развертывание войск в Украине в рамках такой миссии, абсолютно не соответствуют действительности.

Го Цзякунь во время пресс-конференции в понедельник, 24 марта, подтвердил, что позиция Китая по Украине не меняется. Она остается "последовательной и однозначной".

Напомним, ранее Китай официально отреагировал на телефонный разговор между Трампом и Путиным, который произошел 18 марта. В КНР отметили, что "приняли к сведению соответствующие сообщения".

Также мы писали о том, что лидер США Дональд Трамп объявил о намерениях председателя КНР Си Цзиньпиня вскоре посетить Соединенные Штаты. Белый дом пока что эту информацию не комментировал.