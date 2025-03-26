Зеленский объяснил важность миротворческих войск в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность миротворческих сил в Украине. Он сказал, что представители Генеральных штабов Украины и ЕС проводят консультации относительно возможного контингента, его формата и количественного состава.

Об этом лидер Украины заявил во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Представители Генеральных штабов Украины и стран ЕС уже некоторое время общаются относительно того, в каком формате могут быть отправлены миротворцы, что может быть, количественный состав и тому подобное. И важно, что они могут делать, чего не могут. Эта инфраструктура очень непростая", — пояснил глава государства.

А также добавил, что в четверг, 27 марта, состоится большая встреча с участием многих стран, где основным вопросом станет готовность участников присоединиться к миссии.

"Я думаю, самый важный вопрос будет, кто действительно готов на это пойти. А на что готовы контингенты пока, если честно, рано говорить", — прокомментировал президент.

В то же время он добавил, что целью такого контингента является контроль, мониторинг ситуации и проведение совместных тренировок, а не втягивание других стран в полномасштабную войну с Россией. По мнению Зеленского, контингент очень важен для контроля.

"В любом случае это боевой состав, но они прежде всего для того, чтобы контролировать, мониторить ситуацию, проводить совместные тренировки, а также исключать любые желания России вернуться с волной агрессии", — отметил лидер Украины.

Однако, по словам президента, пока рано говорить о конкретных инструментах, которые могут быть использованы контингентом на море, в воздухе или непосредственно на земле.

Отметим, что ранее стало известно, что в миротворческие силы в Украине, вероятно, войдут авиация и флот союзников.

Кроме того, премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев.