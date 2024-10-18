Зеленський, що Україна готова експортувати зброю лише учасникам формату Рамшатйн

Володимир Зеленський. Фото: ВВС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що експорт українських дронів можливий лише до країн, які задіяні у форматі "Рамштайн". Глава держави закликав союзників подумати над моделями експорту.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю, 18 жовтня.

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Президент зазначив, що попросив міністра оборони країн НАТО подумати, які можуть бути моделі експорту.

Однак, на думку Зеленського, це дуже небезпечно, якщо Україна що експортує, а потім ця техніка зʼявляється на озброєнні Росії.

"Друга історія — це мають бути тільки країни "Рамштайну", бо вони нам допомагали. І навіть серед тих країн є ті, хто давали гроші нам на виробництво дронів. Якщо саме ці країни купують собі на свої склади — добре. Але в мене питання. Якщо Данія дає 600 мільйонів на вітчизняне виробництво в Україні дронів, невже вона хоче забрати собі ці дрони?", — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, виключає таку можливість для країн, які не допомагали зброєю Україні.

Нагадаємо, Зеленський переконаний, що наша держава як ніколи близька до членства в НАТО. При цьому він зазначив, що Німеччина і досі дивиться на це скептично.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав офіційне запрошення України до НАТО єдиним способом зупинити війну з РФ та забезпечити виживання українців.