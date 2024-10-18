Зеленский, что Украина готова экспортировать оружие только участникам формата Рамшатйн

Владимир Зеленский. Фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что экспорт украинских дронов возможен только в страны, задействованные в формате "Рамштайн". Глава государства призвал союзников подумать о моделях экспорта.

Об этом Зеленский сообщил в интервью телемарафону "Єдині новини" в пятницу, 18 октября.

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Экспорт украинских дронов

Президент отметил, что попросил Министра обороны стран НАТО подумать, какие могут быть модели экспорта.

Однако, по мнению Зеленского, это очень опасно, если экспортирующая Украина, а потом эта техника появляется на вооружении России.

"Вторая история — это должны быть только страны "Рамштайна", потому что они нам помогали. И даже среди тех стран есть те, кто давали деньги нам на производство дронов. Если именно эти страны покупают себе на свои склады — хорошо. Но у меня вопрос. Если Дания дает 600 миллионов на отечественное производство в Украине дронов, неужели она хочет забрать себе эти дроны?", — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что исключает такую возможность для стран, которые не помогали оружием Украине.

Напомним, Зеленский убежден, что наше государство как никогда близко к членству в НАТО. При этом он отметил, что Германия до сих пор смотрит на это скептически.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал официальное приглашение Украины в НАТО единственным способом остановить войну с РФ и обеспечить выживание украинцев.