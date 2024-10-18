Зеленський переконаний, що Україна наблизилася до НАТО

Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: France 24

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наша держава як ніколи близька до членства в НАТО. При цьому він зазначив, що Німеччина і досі дивиться на це скептично.

Про це Зеленський повідомив у п'ятницю, 18 жовтня.

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Зеленський переконаний, що Україна, за сприяння США, зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли. При цьому Німеччина продовжує зберігати скептично ставитися до цього.

Зокрема, він нагадав, що Німеччина і досі не надала Україні далекобійних ракет та дозволу бити нею по території Росії. Президент також наголосив, що для нього вкрай вжлива саме підтримка Німеччини на шляху до НАТО.

"На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері за РФ — на мою думку, це моє враження", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати надаватимуть Україні раз на 2-3 тижні нові пакети допомоги у розмірі 500-700 мільйонів доларів. Це дасть змогу посилити нашу державу протягом наступних кількох місяців.

Нагадуємо, що Зеленський назвав офіційне запрошення України до НАТО єдиним способом зупинити війну з РФ та забезпечити виживання українців.