Зеленский убежден, что Украина приблизилась к НАТО

Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: France 24

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наше государство как никогда близко к членству в НАТО. При этом он отметил, что Германия до сих пор смотрит на это скептически.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 18 октября.

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Зеленский убежден, что Украина при содействии США сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо. При этом Германия продолжает сохранять скептически относиться к этому.

В частности, он напомнил, что Германия до сих пор не предоставила Украине дальнобойные ракеты и разрешение бить ею по территории России. Президент также подчеркнул, что для него крайне эффективна именно поддержка Германии на пути в НАТО.

"К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери за РФ — по моему мнению, это мое впечатление", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине раз в 2-3 недели новые пакеты помощи в размере 500-700 миллионов долларов. Это позволит усилить наше государство в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, что Зеленский назвал официальное приглашение Украины в НАТО единственным способом остановить войну с РФ и обеспечить выживание украинцев.