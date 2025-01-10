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Зеленський пояснив, чому Україні важливі гарантії безпеки

10 січня 2025 20:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Україні потрібні гарантії безпеки, щоб Путін не напав знову — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що головними цілями України є отримання гарантій безпеки, а також завершення війни в у цьому році. Глава держави додав, що російський диктатор Володимир Путін завжди мріяв знищити Україну.

Про це президент повідомив в інтерв’ю італійському каналу RaiNews24, яке поиширив сайт Офісу президента у п'ятницю, 10 січня.

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"Ми дуже хочемо, щоб мир прийшов. Ми хочемо цього більше за всіх, бо ми втрачаємо більше за всіх, передусім людей. Але перед тим як домовлятися, то це має бути не "щось", а цілком серйозні гарантії безпеки для України та усієї Європи", — наголосив президент.

Глава держави також відзначив, що дуже важливо досягти, щоб Росія не повернулася з новою агресією, як це було після окупації Криму у 2014 році та нападу на Донбас у 2015 році.

"Нам сказали, ось вам заморожений конфлікт, ось припинення вогню. Але потім виявилося, що Путін набрехав, він прийшов з повномасштабною війною, він вбив тисячі, десятки тисяч людей", — нагадав Зеленський. 

Президент також наголосив, що США, які є найбільш потужною військовою та економічною силою, разом з Європою, мають сказати вирішальне слово у наданні гарантій безпеки, щоб Путін більш ніколи не повторив свої агресивні дії. Зеленський нагадав, що Путін хоче знищити Україну повністю.  

"Це факт. Це його мрія. І не треба вірити в інші казки. Тому Україні треба дати такі гарантії безпеки, які не дадуть можливості йому знову прийти з війною", — зазначив президент.

Також Зеленський висловив подяку Президенту США Джо Байдену, його адміністрації та американському народові за новий пакет санкцій. Він спрямований на понад 400 суб’єктів, пов’язаних із російським енергетичним сектором.  

Нагадаємо, що Зеленський 10 січня зустрівся з главою Італії Серджо Маттареллою. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення українських дітей, викрадених Росією.

Володимир Зеленський володимир путін безпека війна в Україні Росія

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