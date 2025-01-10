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Зеленский объяснил, почему Украине важны гарантии безопасности

10 января 2025 20:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Украине нужны гарантии безопасности, чтобы Путин не напал снова.
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что главными целями Украины является получение гарантий безопасности, а также завершение войны в этом году. Глава государства добавил, что российский диктатор Владимир Путин всегда мечтал уничтожить Украину.

Об этом президент сообщил в интервью итальянскому каналу RaiNews24, которое распространил сайт Офиса президента в пятницу, 10 января.

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"Мы очень хотим, чтобы мир пришел. Мы хотим этого больше всех, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем как договариваться, это должно быть не "что-то", а вполне серьезные гарантии безопасности для Украины и всей Европы", — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что очень важно добиться, чтобы Россия не вернулась с новой агрессией, как это было после оккупации Крыма в 2014 году и нападения на Донбасс в 2015 году.

"Нам сказали, вот вам заморожен конфликт, вот прекращение огня. Но потом оказалось, что Путин наврал, он пришел с полномасштабной войной, он убил тысячи, десятки тысяч человек", — напомнил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что США, которые являются наиболее мощной военной и экономической силой вместе с Европой, должны сказать решающее слово в предоставлении гарантий безопасности, чтобы Путин никогда больше не повторил свои агрессивные действия. Зеленский напомнил, что Путин хочет уничтожить Украину полностью.

"Это факт. Это его мечта. И не надо верить в другие сказки. Поэтому Украине нужно дать такие гарантии безопасности, которые не позволят ему снова прийти с войной", — отметил президент.

Также Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену, его администрации и американскому народу за новый пакет санкций. Он направлен более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором.

Напомним, что Зеленский 10 января встретился с главой Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопросы возвращения украинских детей, похищенных Россией.

Владимир Зеленский владимир путин безопасность война в Украине Россия

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