Украине нужны гарантии безопасности, чтобы Путин не напал снова.

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что главными целями Украины является получение гарантий безопасности, а также завершение войны в этом году. Глава государства добавил, что российский диктатор Владимир Путин всегда мечтал уничтожить Украину.

Об этом президент сообщил в интервью итальянскому каналу RaiNews24, которое распространил сайт Офиса президента в пятницу, 10 января.

Читайте также:

Украина хочет завершить войну в этом году

"Мы очень хотим, чтобы мир пришел. Мы хотим этого больше всех, потому что мы теряем больше всех, прежде всего людей. Но перед тем как договариваться, это должно быть не "что-то", а вполне серьезные гарантии безопасности для Украины и всей Европы", — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что очень важно добиться, чтобы Россия не вернулась с новой агрессией, как это было после оккупации Крыма в 2014 году и нападения на Донбасс в 2015 году.

"Нам сказали, вот вам заморожен конфликт, вот прекращение огня. Но потом оказалось, что Путин наврал, он пришел с полномасштабной войной, он убил тысячи, десятки тысяч человек", — напомнил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что США, которые являются наиболее мощной военной и экономической силой вместе с Европой, должны сказать решающее слово в предоставлении гарантий безопасности, чтобы Путин никогда больше не повторил свои агрессивные действия. Зеленский напомнил, что Путин хочет уничтожить Украину полностью.

"Это факт. Это его мечта. И не надо верить в другие сказки. Поэтому Украине нужно дать такие гарантии безопасности, которые не позволят ему снова прийти с войной", — отметил президент.

Также Зеленский выразил благодарность Президенту США Джо Байдену, его администрации и американскому народу за новый пакет санкций. Он направлен более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором.

Напомним, что Зеленский 10 января встретился с главой Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопросы возвращения украинских детей, похищенных Россией.