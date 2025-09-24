Путін боїться подивитись в очі Україні та світу, тому його немає на засіданні ООН, заявив Зеленський

Зеленський пояснив, чому Путіна немає в ООН — дуже заляканий
Дата публікації: 24 вересня 2025 00:25
Виступаючи на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський пояснив всім, чому в залі немає диктатора РФ Путіна. На думку Зеленського, господар Кремля лякається сидіти віч-на-віч з Україною.
Про це заяву Зеленського повідомляють Новини.LIVE.
"Представник Росії тут присутній, але звісно не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни", — заявив Зеленський.
