Путін боїться подивитись в очі Україні та світу, тому його немає на засіданні ООН, заявив Зеленський

Термінова новина

Виступаючи на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський пояснив всім, чому в залі немає диктатора РФ Путіна. На думку Зеленського, господар Кремля лякається сидіти віч-на-віч з Україною.

Про це заяву Зеленського повідомляють Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Представник Росії тут присутній, але звісно не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти віч-на-віч з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни", — заявив Зеленський.

Новина оновлюється...