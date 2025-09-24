Видео
Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему Путина нет в ООН — очень испуган

Зеленский объяснил, почему Путина нет в ООН — очень испуган

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 00:25
Путин боится посмотреть в глаза Украине и миру, поэтому его нет на заседании ООН, заявил Зеленский
Срочная новость

Выступая на Генассамблее ООН Владимир Зеленский объяснил всем, почему в зале нет диктатора РФ Путина. По мнению Зеленского, хозяин Кремля пугается сидеть лицом к лицу с Украиной.

Об этом заявление Зеленского сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

"Представитель России здесь присутствует, но конечно не тот, кто принимает настоящие решения. И человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны", — заявил Зеленский.

Новость обновляется...

Владимир Зеленский владимир путин ООН
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
