Путин боится посмотреть в глаза Украине и миру, поэтому его нет на заседании ООН, заявил Зеленский

Зеленский объяснил, почему Путина нет в ООН — очень испуган
Дата публикации 24 сентября 2025 00:25
Выступая на Генассамблее ООН Владимир Зеленский объяснил всем, почему в зале нет диктатора РФ Путина. По мнению Зеленского, хозяин Кремля пугается сидеть лицом к лицу с Украиной.
"Представитель России здесь присутствует, но конечно не тот, кто принимает настоящие решения. И человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и миром и откровенно признать, что он хочет только войны", — заявил Зеленский.
